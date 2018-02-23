Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Salihli Alaşehir karayolu Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Alaşehir istikametine seyreden Yaşar Sunal (25) kontrolündeki 45 TA 7884 plakalı otomobil, Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarında duran Mehmet İnal idaresindeki 45 VY 421 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan Selahattin Dönmez (31), İsmail Sunal (28) ve amcasının oğlu Yaşar Sunal (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Serhat Doymaz (26) Celal Bayar Üniversite Hastanesi, Okan Tamkan (32) ise Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tır şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere Alaşehir Jandarma Komutanlığına götürüldü. Cenazeler, olay yerinde incelemeler tamamlandıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.