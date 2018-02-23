Olay Çamşeşme Mahallesi Sulh Sokak No:11’de meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi beş katlı binanın beşinci katına silahıyla geldi. Önce boşanmakta olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini silahla vurduktan sonra eşinin önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğlunu vurdu. Saldırgan eş kayıplara karışırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı küçük çocuğun durumun ağır olduğu belirtilirken, görgü şahitleri üç yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis saldırgan eşi her yerde arıyor.
Pendik’te silahlı şahıs dehşet saçtı: 3 yaralı
23.02.2018 - 16:44 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Pendik’te bir kişi binanın beşinci katında dehşet saçtı. Şahıs, dairedeki boşanmakta olduğu eşi ve oğlu ile eşinin kız kardeşini silahla vurarak kayıplara karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralanan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : pendik,dehşet,silahli-saldiri,
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