Kağızman Narinkale Caddesi’nde bulunan ARAS Elektrik’e ait trafoda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte trafo büyük bir gürültüyle patladı. Alevler içerisinde kalan trafo kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Yangın olay yerine gelen Kağızman Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının neden çıktığı bilinmezken, trafonun patlama anı cep telefonuyla kaydedildi.
Kağızman’da trafo bomba gibi patladı
23.02.2018 - 19:52 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağızman’da ARAS Elektrik’e ait trafo bomba gibi patladı. Patlama anı an be an cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler : Kağızman,bomba,
545881 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545881.aspx
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