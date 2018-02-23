Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Silopi ilçesi Derebaşı köyü Cudi Dağı kırsalında, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca 22 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut Operasyonunda; 4 adet mağara ve 3 adet barınak tespit edilmiş olup; toplam 30 kg ağırlığında, uzaktan komutalı 2 adet EYP ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilerek imha edilmiştir” denildi.