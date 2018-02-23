Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY mahrem imamlarının ankesörlü telefon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile irtibat kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 106’sı muvazzaf 170 asker hakkında gözaltı kararı alınmıştı.Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 122 şüpheli askerden 31’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve savcılıkça sorguları yapılan 31 şüpheli asker tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 31 asker şahıstan 27’si tutuklanırken, etkin pişmanlık talebiyle beyanda bulunarak itirafçı olan 4 asker serbest bırakıldı.Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 48 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.