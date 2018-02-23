Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası çevre yolundaki Tütüncüler Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, sinyalizasyon ihlali yapan 09 K 8895 plakalı özel bir otomobil ile 35 TIN 73 plakalı bir otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, çevre yolu kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edildi.