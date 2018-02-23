Edinilen bilgiye göre; Kuşadası çevre yolundaki Tütüncüler Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, sinyalizasyon ihlali yapan 09 K 8895 plakalı özel bir otomobil ile 35 TIN 73 plakalı bir otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, çevre yolu kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edildi.
Kuşadası’nda trafik kazası; 2 yaralı
23.02.2018 - 23:03 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 23:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Kuşadası,trafik kazası,
545923 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545923.aspx
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