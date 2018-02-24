Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını paylaştı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 61,3 iken 2017 yılında yüzde 58 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 10,4’ten yüzde 11,1’e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2016 yılında yüzde 64,5 iken 2017 yılında yüzde 62,4’e, erkeklerde bu oran yüzde 58,1’den yüzde 53,6’ya düştü.



EVLİLER DAHA MUTLU

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24 yaş grubunda iken 2017 yılında en yüksek mutluluk oranının yüzde 66,1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. En düşük mutluluk oranı ise yüzde 53,1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

Evli fertlerin de evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2017 yılında yüzde 60,6’sı mutlu iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68 oldu. İSTANBUL İHA