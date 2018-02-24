Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Mehmet Sever'in kullandığı 20 SE 432 plakalı minibüs, Muğla-Aydın karayolunun Yava Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazayı gören sürücüler araçlarını durdurdu. Bu sırada duran araçları fark etmeyen 6 araç daha birbirlerine çarparak kaza yaptı.

Kazalarda Hasan Kuyukazan ile Ramazan ve Zaide Madran yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.