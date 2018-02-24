Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 23.00 saatlerinde, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ümit Baran Ç. İdaresinde ki 34 EF 353 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek, Üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez (21) idaresinde ki 34 JY 9446 plakalı otomobile çarptı.. Bu sırada arkalarından gelen 34 EK 3053 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, 34 JY 9446 plakalı otomobilde sıkışan üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Ümit Baran Çakıcı ise ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye tarafından otomobilden çıkarılan kadın sürücünün cesedi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazaya karışan otomobillerden birinin motor parçalarının olay yerinden yaklaşık elli metre uzağa fırladığı görüldü.



KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CAN VERDİ

Maltepe’deki diğer kazada da D 100 karayolunda yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 24 yaşındaki Burak Kaya otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, 01.30 saatlerinde, Maltepe D 100 Karayolu Esenkent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenkent Mahallesi yönünden Cevizli Mahallesi yönüne geçmek isteyen Burak Kaya (24) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GC 2641 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camı çarpmanın şiddetiyle parçalanırken, genç adam metrelerce savrularak bariyerlerin kenarına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Burak Kaya’nın öldüğünü belirledi. Polis otoyolda güvenlik önlemi alıp, trafiği kontrollü olarak sağlarken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaya’nın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayı gören bir motosiklet sürücüsü ise "İş yerinden paydos ettim eve gidiyordum, arkadaş orta şeritten gelen araçtan kaçmak için kendini sol şerite attı. Araç da duramayıp vurdu, 4-5 metre yukarı fırladı. Ben kalp masajı falan yapmaya çalıştım, malesef kurtaramadım" şeklinde konuştu.