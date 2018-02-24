Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalı Kaşıklı Deresi kuzeyi mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 300 kilogram amonyum nitrat, 3 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Söz konusu malzemeler güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.