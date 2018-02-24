Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalı Kaşıklı Deresi kuzeyi mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 300 kilogram amonyum nitrat, 3 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Söz konusu malzemeler güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.