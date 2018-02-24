Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika İstanbul hava durumu tahminlerine sitemizden ulaşabilirsiniz. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Günlerdir gelen kar haberlerinin ardından İstanbul için tahmin değişti. İstanbul'da hafta sonu hava çok soğuk ve yağışlı olacak. Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları azalıyor. İşte hava durumu haberleri

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Avrupa'yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının hafta sonu Türkiye'de de hissedileceğini belirterek, "Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görebiliriz. İstanbul'a kar yağmayacak ama fırtına ve sağanak yağış olacak. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında olacak. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi. Sürmeli, "Haziran sonu temmuz başı yani yaz başının aşırı sıcak geçme ihtimali var" diye konuştu.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden öğrenilen verilere göre özellikle Pazar günü tüm yurt neredeyse yağış altında olacak. Genellikle yağmur şeklinde görülecek olan yağış, bazı bölgelerde kar yağışı şeklinde olacak.

Öte yandan Edirne ve Kırklareli'nde pazar günü kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek. Kar yağışı etkisini Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü de sürdürecek.

Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde hava sıcaklığı pazar günü 4 - 6 derecelere düşecek. Kar yağışına yetmeyecek olan hava sıcaklıkları sebebiyle İstanbul'un yağışlı ve soğuk bir hafta sonu geçireceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının birkaç derece daha düşmesi halinde ise özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerini beyaz örtü kaplama ihtimali bulunuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 13

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 15