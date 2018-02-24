Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Edirne istikametine seyreden 34 RU 3534 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bekleyen tıra yardım için gelen minibüse çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün üzerinden kimlik çıkmadığı bildirildi.

Kazaya karışan araçlar, olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.