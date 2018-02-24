Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afrin bölgesinde ülke güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatını protesto eden 2 kişi yakalandı. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini öven ve Zeytin Dalı Harekatını bahane ederek devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli K.N. ile M.S.B.'ye yönelik operasyon düzenlendi. K.N. tutuklanırken, M.S.B. ise adli kontrol şartıyla salındı.