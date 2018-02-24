Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bakım onarım yenileme çalışmaları nedeni ile su kesintisi yaşanacak. Peki hangi ilçelerde su kesilecek? Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan çalışma ne kadar sürecek? İstanbul'da su kesintisi kaç gün sürer? 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle kesinti yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek, beyoğlu su kesintisi, karaköy çalışma ne kadar sürecek? İşte İstanbul su kesintisi haberi

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

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HANGİ İLÇELERDE SU KESİLECEK

Su alamayacak bölgeler:

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.

Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri."

