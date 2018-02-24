Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönemin ünlü sunucusu Ali Kırca, uzun bir süredir medya dünyasından uzaktaydı. Kırca, bir üniversitenin iletişim fakültesinde gerçekleşen söyleşide ortaya çıktı. Deneyimli sunucu Kırca, gazetecilik tecrübelerini iletişim fakültesi öğrencileriyle paylaştı. Kırca'nın görüntüleri, fakültenin Twitter hesabında paylaşıldı.





