Bir dönemin ünlü sunucusu Ali Kırca, uzun bir süredir medya dünyasından uzaktaydı. Kırca, bir üniversitenin iletişim fakültesinde gerçekleşen söyleşide ortaya çıktı. Deneyimli sunucu Kırca, gazetecilik tecrübelerini iletişim fakültesi öğrencileriyle paylaştı. Kırca'nın görüntüleri, fakültenin Twitter hesabında paylaşıldı.
Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı (Ali Kırca'nın son hâli şaşırttı)
24.02.2018 - 14:46 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıllardır ekranlardan uzak duran Ali Kırca, özel bir üniversitede söyleşiye katıldı.
Bir dönemin ünlü sunucusu Ali Kırca, uzun bir süredir medya dünyasından uzaktaydı. Kırca, bir üniversitenin iletişim fakültesinde gerçekleşen söyleşide ortaya çıktı. Deneyimli sunucu Kırca, gazetecilik tecrübelerini iletişim fakültesi öğrencileriyle paylaştı. Kırca'nın görüntüleri, fakültenin Twitter hesabında paylaşıldı.
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546058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546058.aspx
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