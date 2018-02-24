İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, şiddetini artıran fırtına nedeniyle bugün saat 16.00'dan itibaren körfezdeki yolcu ve arabalı vapur seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.
İzmir'de vapur seferlerine fırtına iptali
24.02.2018 - 17:28 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de şiddetli fırtına nedeniyle, körfezdeki yolcu ve arabalı vapur seferleri durduruldu.
Etiketler : izmir,haberler,deniz seferi,
546084 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546084.aspx
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