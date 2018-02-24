Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmadan yapılan açıklamada, “Kırıkkale ilimiz Kurtuluş Mahallesi 727 Sokak No: 42 adresindeki bir dairede 22 Ocak'ta tarihinde saat 01.00 sıralarında bir patlama vakası meydana gelmiştir. Bu patlama vakası ile ilgili olarak, aynı gece saat 23.45’te KIRGAZ Acil 187 ekibimiz bina sakinlerinden gelen ihbar üzerine olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bina servis kutusu etrafında doğalgaz ölçümü yaparak gaz kaçağı tespit etmişlerdir. Bu tespit üzerine binaya gaz arzı sağlayan doğalgaz hattı kapatılmış ve binaya gaz girişi durdurularak binanın gazı kesilmiştir. Yapılan ilk müdahaleden yaklaşık bir buçuk saat sonra bina içerisinde patlama meydana gelmiş ve ekiplerimiz hemen olay yerine giderek sokaktaki doğalgaz hattını da kapatarak sokağa gaz girişini durdurmuşlardır. Yetkili resmi kurumların olay yeri incelemeleri sonlandıktan sonra ilgili adreste, gerek bina içinde gerekse sokaktaki doğalgaz alt yapı hatları açılarak patlamanın neden olduğu detaylı bir şekilde araştırılacaktır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tespitler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Meydana gelen olay sırasında yaralanan vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diler, yaşanan olaydan ötürü derin üzüntülerimizi bildiririz" denildi.