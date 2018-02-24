İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve yargılandığı mahkemece örgüt üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Ahmet Ayten'i yakaladı. Gözaltına alınan Ayten'in adliyeye sevk edileceği belirtildi. Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı ve örgütün mahrem yapılanmasında 'abla' olduğu öne sürülen Hülya İ. de TEM şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de FETÖ operasyonu, gözaltılar var
24.02.2018 - 17:47 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis Ahmet Ayten ile ByLock kullandığı öne sürülen Hülya İ. yakalandı.
Etiketler : ESKİŞEHİR,fetö,haberler,son dakika,
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