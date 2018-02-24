Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve yargılandığı mahkemece örgüt üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Ahmet Ayten'i yakaladı. Gözaltına alınan Ayten'in adliyeye sevk edileceği belirtildi. Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı ve örgütün mahrem yapılanmasında 'abla' olduğu öne sürülen Hülya İ. de TEM şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.