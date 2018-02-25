Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 02:30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Hilal sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre apartmanın giriş katındaki dairede elektrik sobasının açık unutulması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, dumanlar da tüm apartmana yayıldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İtfaiye yangın çıkış nedenini araştırdı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın tamamen söndürüldü. Duman tahliyesi sonrası itfaiye ekipleri apartmanın girişindeki dairede yangının çıkış nedenini araştırdı.

‘Dumandan etkilenen kadın pencereden yardım istedi’

Aralarında çocukların da bulunduğu apartman sakinleri, evlerde mahsur kaldı. Binanın 3. Katında oturan ve dumanlardan etkilenen bir kadın ise pencereye çıkarak yardım istedi. Astım hastası olduğu ve nefes alamadığını belirten kadını güçlükle pencereye çıktı. Yardım seslerini duyan itfaiye ekipleri, kadını kaldığı daireden çıkartarak olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucu yangın tamamen söndürülürken, dumandan etkilenen apartman sakinleri de binadan tahliye edildi.



1 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın çıkan dairede mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, dumandan etkilenen 2’i çocuk 8 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapıldı. Astım rahatsızlığı olan ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.