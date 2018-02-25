Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ankara Çevre Yolu'ndan İstanbul istikametine giden A.Y. idaresindeki 06 JR 068 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GD 6008 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilde bulunan A.Y. ve eşi H.Y. otomobilin içinde sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkışan çifti kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri sürücü A.Y’yi yaralı halde çıkarırken, eşi H.Y’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.