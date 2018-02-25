Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, daha önce işlediği ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘basit yaralama’, ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaret’ gibi suçlar nedeniyle yargılandığı davalarda 35 yıl 7 ay 29 gün hapis cezası ve 169 bin 500 lira da idari para cezasına mahkum edilen Murat Evren (39), 24 Haziran 2017 tarihinde Ceyhan Mercimek Açık Cezaevi’nden firar etti.



Ev takibe alındı

Hükümlü cezaevinden kaçınca, yakalanması için 81 ilin emniyet müdürlüklerine yakalanması için talimat gönderildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Murat Evren'in Adana'da saklandığını saptadı. Polis Evren'in Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde bir eve geldiğini belirleyerek 1 ay boyunca evi takibe aldı. Yolda yürürken devriye gezen resmi polis aracını görünce panikleyen Murat Evren, olay yerinden koşup uzaklaşmak istedi. Evren, yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Murat Evren, tutuklanarak cezaevine gönderildi.