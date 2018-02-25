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Genel Müdür Güneş, AA muhabirine, Avrupa'da soğuk hava ve yer yer  kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'ye  etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye genelinde ılık, batı ve iç kesimlerde aralıklı olarak hafif  yağışlı devam eden havanın, yarın öğle saatlerinden itibaren yerini Orta  Akdeniz'den gelen yeni bir serin ve yağışlı sisteme bırakacağını ifade eden  Güneş, "Bu sistemin Pazar günü akşam saatlerinden sonra doğuya hareketi ve  Pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olması ancak Pazartesi günü ülkemizin  batısının yeni bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor." dedi.
 
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava  sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik olmasının beklenmediğini aktaran  Güneş, kuzeybatı kesimlerden başlayacak yağış ile beraber kuzeyli rüzgarların da  etkisiyle hava sıcaklıklarında Pazar günü iç ve batıda 4 ila 8, Pazartesi günü  ise doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalma olacağını söyledi.
 
Hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında  seyredeceğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:
 
"Kuzey ve Orta Avrupa'da oldukça soğuk ve güneyinde yer yer kuvvetli  yağışlara sebep olması beklenen bu gelen yağışlı hava kütlelerinin, ülkemiz  genelinde önemli bir sıcaklık düşüşüne neden olması beklenmemektedir. Sibirya  yüksek basınç merkezinin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca Avrupa'nın  tamamına yakın kısmında etkili olacağı ve Orta Akdeniz üzerinde ise alçak basınç  merkezi oluşacağı beklendiğinden hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-20  derece altına düşeceği tahmin ediliyor.
 
Balkanlar ve Orta Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde  kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülmesi ve ve kar kalınlığının 50-100  santime ulaşması bekleniyor. Yurdumuzda ise bu sistemden Pazar ve Pazartesi  günleri Trakya'nın kuzey kesimleri ile iç bölgelerimizdeki yüksek rakımlı yerler  etkilenecek, bin 200 metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı görülebilecektir.  Ancak ülkemiz kuvvetli bir soğuma ve kar yağışı almasa da bol miktarda yağmur ve  sağanak şeklinde yağışlar görülecek."