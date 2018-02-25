Karamanlı Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü’nün (31) askeri üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Bekar olan şehidin ikindi namazının ardından Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Kasabası Çatalbadem Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.