Karamanlı Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü’nün (31) askeri üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Bekar olan şehidin ikindi namazının ardından Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Kasabası Çatalbadem Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Karaman’a şehit acısı düştü
25.02.2018 - 10:15 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin’de devam Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü şehit oldu.
Etiketler : karaman,haberler,şehit,Afrin,Zeytin Dalı Harekatı,Şükrü Ünlü,
546217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546217.aspx
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