Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yıldır evli olan Sami S. (68) ile İmran S. (61) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Sami S. eşini karın bölgesinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran S. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sami S.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı, eşini neden bıçakladığı sorularına sessiz kaldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Sami S. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.