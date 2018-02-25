Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 1 fişek bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. C.E. (25), Y.B. (33) ve H.E. (30) isimli şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, 5 kişi gözaltında
25.02.2018 - 11:48 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : kayseri,uyuşturucu,haberler,operasyon,
546230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546230.aspx
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