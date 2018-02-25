Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nin yüksek kesimleri ve Dikmen Yaylası’nda kar yağışı etkisini tekrardan göstermeye başladı. Bin 725 rakıma sahip Sakarya’nın en yüksek noktalarından olan Dikmen Mahallesi ve Yaylası beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığının 7 santimetreyi geçtiği mahallede yağışın gün içerisinde etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi.