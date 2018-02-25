Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Şehit Halit köyünde dün evinden çıkıp geri dönmeyen 15 yaşındaki zihinsel engelli Kadir Berat Başak'tan haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Köye giden jandarma ekipleri de durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerine bildirdi. Başak'ın bulunması için AFAD, UMKE, jandarma, güvenlik korucuları ile köylüler arama çalışması başlattı. Yaklaşık 16 saatlik çalışmanın ardından Başak, donmak üzereyken arazide bulundu. Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Başak'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.