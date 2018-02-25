İlçenin Şehit Halit köyünde dün evinden çıkıp geri dönmeyen 15  yaşındaki zihinsel engelli Kadir Berat Başak'tan haber alamayan yakınları  jandarmadan yardım istedi. Köye giden jandarma ekipleri de durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerine bildirdi. Başak'ın bulunması için AFAD, UMKE, jandarma, güvenlik korucuları ile  köylüler arama çalışması başlattı. Yaklaşık 16 saatlik çalışmanın ardından Başak, donmak üzereyken  arazide bulundu. Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Başak'ın  genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.