Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı  Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın günün ilk  saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat)  kuvvetinde fırtına, doğusunda ise 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli  fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi de bekleniyor.
 
Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın günün ilk  saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde  eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini  kaybedeceği öngörülüyor.
 
Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın  yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde  fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği  tahmin ediliyor.

 

 