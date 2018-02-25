Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün 'gaybubet evleri' belirlendi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) tarafından belirlenen 8 'gaybubet evi'ne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt dökümanları ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, firari 3 kişi ise aranıyor.
Çanakkale'de 'gaybubet evleri'ne operasyon: 11 gözaltı
25.02.2018 - 17:00 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : çanakkale,haberler,gözaltı,fetö,
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