Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün 'gaybubet evleri' belirlendi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) tarafından belirlenen 8 'gaybubet evi'ne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt dökümanları ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, firari 3 kişi ise aranıyor.