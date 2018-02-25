Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, günübirlik işlerde çalışan Erhan Yalçın (29), arkadaşı E.Ö. ile park halindeki 35 AL 4349 plakalı otomobilde rahatsızlandı. Erhan Yalçın'ın rahatsızlanması üzerine arkadaşı durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yalçın'ın öldüğünü belirledi. İki arkadaşın otomobilde uyuşturucu kullandığı ileri sürüldü. Erhan Yalçın'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis E.Ö.'yü gözaltına aldı.