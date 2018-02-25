Kadirli ilçesinde dolu yağışı aralıksız 1 saat etkili oldu. Yağmurla birlikte yağan dolu yağışı sonrası etraf, beyaza büründü. Dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. İlçedeki belediye hoparlörlerinden vatandaşlara, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması yönünde duyurular yapıldı. Dolu yağışı trafikte olan sürücüleri de olumsuz yönde etkiledi. Dolu yağışına trafikte yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Osmaniye'de dolu bir anda bastırdı! Tüm ilçe beyaza büründü
25.02.2018 - 18:58 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, etraf beyaza büründü.
Etiketler : Osmaniye,dolu,Kadirli,
546300 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546300.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER