Olay, bugün öğleden sonra Sütçüler’e bağlı Belence köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı saatlerde N.E.’den (14) haber alamayan babası eve gitti. Evin önündeki garaj kısmına giden babanın, N.E.’yi hareketsiz vaziyette bulduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapıkları kontrollerde 14 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta’da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu
25.02.2018 - 22:04 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğu ölü olarak bulundu.
Etiketler : Isparta,yaşam haberleri,
546338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546338.aspx
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