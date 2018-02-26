Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.
Bitlis'te eğitime kar engeli! Yarın okullar tatil
26.02.2018 - 00:37 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 00:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.
Etiketler : Bitlis,kar engeli,
546360 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546360.aspx
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