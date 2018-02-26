PSG için karşılaşmanın en kötü tarafı ise 80. dakikada Neymar'ın sakatlanarak oyundan çıkması oldu. PSG'ye maçta galibiyeti getiren isimler ise Kylian Mbappe, Rolando (k.k) ve Edinson Cavani'ydi. PSG bu galibiyetle puanını 71 yaptı.
PSG kolay kazandı
26.02.2018 - 01:22 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 01:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Ligi'nde çok rahat bir şekilde liderliğini sürdüren PSG Marsilya maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Etiketler : psg,fransa ligi,
546362 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546362.aspx
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