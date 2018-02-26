Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PSG için karşılaşmanın en kötü tarafı ise 80. dakikada Neymar'ın sakatlanarak oyundan çıkması oldu. PSG'ye maçta galibiyeti getiren isimler ise Kylian Mbappe, Rolando (k.k) ve Edinson Cavani'ydi. PSG bu galibiyetle puanını 71 yaptı.