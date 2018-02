Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

HEYECANLI KİŞİLER PROGRAMA GELMEZ

Tatile tek başınıza gitmeyecekseniz, eşiniz ve sizin an fazla ortak noktada buluşacağınız bir seçenek önemli. Hayatında heyecanın önemi büyük olan, rüzgâra göre yön değiştiren kişiler için erken rezervasyon yapıp risk almasanız iyi olur. Çünkü böyle kişiler, şu saatte yemek, beş çayı yemek, ardından müze ve kent meydanı gibi gezi programlarına gelemez, kapana kısılmış gibi hisseder. Onu mutlu eden gelişine yaşamaktır. Bu karaktere sahip olanlar da genellikle mart sonu, nisan başı doğumlular olabilir. Maddi imkânınız elveriyorsa Afrika’da safari planlayın derim.

HER ŞEY DÂHİL TATİL 'DENİZ SEVENE'

Etrafında her şeyin uyumlu olmasına özen gösteren insanlar tatilde de karmaşa ve hareket yerine sakinlik ister. Deniz-kum-güneş üçlüsü tam onlar için. Huzur ve güven arar. Macera, hele de tatilde macera hiç onlara göre değildir. Nisan sonu, mayıs ortası doğanların olmazsa olmazı huzur ve güvendir. Kaliteli yemek, güzel mekânlar, temiz odalar onlar içindir. Mümkünse her şey dâhil tatil seçin. Erken davranırsanız, yazın 3 yıldız için vereceğiniz parayı, şimdi 5 yıldızlı tatil için kullanabilirsiniz.

ALIŞILMIŞA KARŞIYSA VAHŞİ TABİATI SEVER

Yay da özgür karakterden biri. Para, pul, şan, şöhret yalan... Varsa yoksa yenilik. Adına romantizm denilen ve insanlar tarafından uydurulan kalıplaşmış durumların içine giremez. Böyle bir durumun içindeyse, her şey rutine girmişse sessizce çekilir. Eşiniz yay burcu ise elinizdeki bileti gösterin, sırt çantalarını hazırlayın ve ‘yolculuk var’ deyin hatta. Tamam, bu kadar uçuk değilse düzeniniz daha önce gitmediği, otantik bir yer olabilir tercihiniz. 2 gün bile olsa. Vahşi doğa, onun için vazgeçilmez bir tercih.

HER ŞEYDEN TAT ALAN MEKÂNI KEYFE ÇEVİRİR

Eşinizi tanıdıysanız... Evini bir çırpıda güzelleştiren, lüks, pahalılık gibi şeyler yerine düşünülmüş, hazırlanmış, emek veren şeylerden hoşlanan biriyse o, işiniz çok kolay. Nereye giderseniz gidin sizinle olduğu için mutlu olacaktır. Haziran ayında doğanların yaz başına denk gelen bu tarihler sebebiyle daha sakin ruhlu olduğu söylenebilir. Bu kişiler için restoranın şık ya da pahalı olması değil, lezzettir önemli olan. Yeni bilgi, zekâsını ve bilgisini gösterebileceği tempolu seyahat planı çok iyi olacaktır. Romantik değilmiş gibi olsa da küçük bir ışık onu romantizm yelkenlisine bindirebilir. Mesela Doğu Ekspresi.

MACERA VE UZAKLARA ARKADAŞI DA ÇAĞIRIN

Dostluk ve arkadaşlığın her şey olduğu insanlar vardır. Şubat doğumluların daha fazla bu yönde eğilimli olduğunu söylüyor psikologlar. Onlara arkadaş deyin yeter. Arkadaşlarla bir organizasyondan çok mutlu dönecektir. Mesela ona kış ortasında yaz tatili teklif edin, koşacaktır. Hele de size yakın arkadaşlarınızın eşlik edeceğini söylerseniz... Tek başına gittiği bir turdan birçok arkadaş edinerek döndüğünü de görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DÜŞKÜNSE MİLANO'DA 2 TUR

Bazı kişilerde de alışveriş olmazsa olmazdır. Tatilde bile. Milano’da alışveriş turu onun için en güzel tatil olabilir ama dinlenmek de lâzım. O halde gece dışarı çıkarken şıklığını gösterebileceği organizasyonlar da olmalı tatilinde. Gün boyu ye-iç, deniz havuz tatili bu tür insanları sıkacaktır.

VENEDİK ZOR OLURSA HALİÇ'TE KAYIK

Eşiniz, arkadaşınız romantikse, her yer muhteşemdir onun için. Böyle bir insanla ‘bu kadar romantizm fazla’ duygusu da yaşanabilir, aslında sinirlenilecek şeyler güzelleşebilir de. Mart ayı doğumluların genellikle sevdiğini gösteren, emek veren, özenen insanlar olduğu görülür. Kendileri için de özenilmesini isterler. Venedik’te kayık olmazsa, Haliç’teki saltanat kayığı da aynı işi görür onlar için.

HER YERİ MUHTEŞEM GÖREN İNSAN HÂLİ

Mutlaka etrafınızda vardır. Ana kuzusu tabir edilen insandır bunlar. Kadın-erkek fark etmez. Annesine düşkündür. Onun dediğinden çıkmaz ama evlendiği zaman da bağlılığı eşine yönelir. Yani ‘evcimen’ tabir edilen kişilerdir bunlar. Gittiği her yerde seveceği bir şey, tanıdık bir doku, tanıdık bir lezzet görmeyi ister. Tarihten bir öykü dinlemek, sayısız eğlenceye bedel olabilir. Genellikle temmuz doğumlulardır bunlar. Toprağından fazla uzaklaşmak istemez. Küçük bir dağ oteli, sıcak ilgi yeter ona.

MÜTEVAZİ DEĞİLSE KALİTELİ YER OLSUN

Eşiniz ya da arkadaşınız olsun, karakter uyuşması çok önemli. Tatile gideceğiniz kişi ‘kalite’ diye tutturuyorsa mütevazı yerler onun için değildir. Mesela ona ‘Dubai’ deyin, havalara uçsun. Dubai için aslında son günler. Yazın çekilmez olur. Dubai şaşırtıcı lükslerle dolu bir yer olabilir ağustos doğumlular için. Oteller çok pahalı ama birçok şeyi bir Avrupa tatilinden çok daha ucuza getirebilirsiniz.

TATİLDE KUSUR BULAN EVE MUTSUZ DÖNER

Halk arasında ‘pipirikli’ dediğimiz insanlar vardır. Her şeyde bir kusur bulur. Lezzeti beğense mekanı, mekânı beğense garson mutsuzluk sebebi olabilir. Siparişin gecikmesi, otelde odanın geç temizlenmesi, ekstra program vadedilmişse vasat bir şey mutsuz eder bu tür insanları. Tatilden mutsuz dönmek istemiyorsanız, bu tür bir insan için ‘ultra her şey dâhil’ seçin ve yorumlara da mutlaka bakın. Sürprizi sevmezse size de tatili dar edebilir. Onun için bence birlikte planlayın eylül doğumlular için tatili.

MİSTİK ORTAM SEVEN MARDİN'E BAYILIR

Eşinizin mistik ortamları sevdiğini fark ettiyseniz yurt içinde Mardin mutlaka denemeniz gereken bir destinasyon. Orada birçok tarihî yapıyı, yani sanat ve mimariyi iç içe bulacaktır. Daha çok ekim-kasım ayı doğumluların mistik ortamı sevdiğine dair görüşü var psikologların. Yurt dışında ise Floransa’da geçirilecek 2 gün, çok uzun tatillere bedel bu karakterde insanlar için.

HERKESE SAMANLIK SEYRAN OLMAYABİLİR

Gürültülü mekânlar, fazla samimi ortamlar, akışına bırakılmış serkeş hayatlar her yaş için uygun değildir. Özellikle katı kuralları olan insanlar için. Bu tür insanla tatil yapacaksanız markası ve kuralları net olan bir yerde tatili öneririz. Sıkılmaması için otel dışında aktiviteler olmalı tatilde.