Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çünkü hayatın normal akışı içinde sayısız kimyasala maruz kalıyoruz. Dünyanın önemli sağlık örgütlerinin araştırmaları da gösteriyor ki, son 10 yılda astım vakaları erkeklerde yüzde 29, kadınlarda yüzde 82 artış göstermiş. Kadınlardaki vakaların artışının en önemli sebebi de evde kullanılan ürünlerin kimyasal içeriğinin yoğun olması. Kimyasal içeren temizlik ürünlerinin ölüme sebep olan hastalıklara yol açma ihtimalinin hava kirliliğine oranla 3 kat daha fazla olduğu da yine bu araştırmalarla ortaya çıkıyor. Çünkü kimyasallar 25 saniye içinde tüm organlara yerleşiyor ve bundan en çok çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar etkileniyor. Doğal temizlik ürünlerinde iddialı olan şirketlerden Viking’in Pazarlama ve İletişim Grup Müdiresi Gökçe Hatipoğlu, bulaşık deterjanı, mutfak ve banyo spreyi, tuvalet temizliği gibi ürünlerde fosfat, sülfat, paraben, klor, amonyak, hayvansal kaynaklı maddeler gibi hiçbir toksik kimyasal içermediğini söyledi. Hatipoğlu, tüketicilere de temizlik ve bakım ürünleri alırken, bu tür kimyasalların içerikte bulunmadığından emin olmaları gerektiğini ifade ediyor. Şirketin ürünlerinin içeriği ise akıllı telefonlara okutulacak QR kodu okutularak öğrenilebiliyor.