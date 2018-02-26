Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürünlerde ham elmas kullanılarak yeni modeller oluşturulurken, erkek aksesuar grubunda şövalye ve gemi dümeni gibi figürler gümüş, bakır ve bronz gibi materyallerle mücevhere dönüşebiliyor. Marka, isteğe göre özel isim ya da simge de işliyor.