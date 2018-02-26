Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AL 9608 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan araçtaki Emre Özbek (24), Atakan Demir (19) ve Veysel Göktepe (27) 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavilerinin ardından Konya'daki farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan Demir ve Göktepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi öldü
26.02.2018 - 09:10 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : konya,kaza,haberler,
546422 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546422.aspx
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