Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AL 9608 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan araçtaki Emre Özbek (24), Atakan Demir (19) ve Veysel Göktepe (27) 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavilerinin ardından Konya'daki farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan Demir ve Göktepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.