Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Refet Bele Mahallesi 9184 Sokak'ta ikamet eden Mehmet Bülent Kurtça'nın (57) dairesinin önünden geçen komşuları evden gelen kötü kokular üzerine şüphelenerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları incelemede, evin giriş kapısının kilidinin kırık olduğunu ve Kurtça'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede Kurtça'nın yaklaşık bir hafta önce öldüğü belirlendi. Kurtça'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.