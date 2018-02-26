Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde N.D. adlı şüphelinin evinde ve deposunda arama yaptı. Yapılan aramada, 'boğma' olarak bilinen bin 650 litre sahte içki üretimi için mayaya yatırılmış sıvı ile 70 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Mersin'de bin 720 litre sahte içki ele geçirildi
26.02.2018 - 09:33 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de bir şahsın imalathaneye dönüştürdüğü evi ve deposunda yapılan aramalarda, bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde N.D. adlı şüphelinin evinde ve deposunda arama yaptı. Yapılan aramada, 'boğma' olarak bilinen bin 650 litre sahte içki üretimi için mayaya yatırılmış sıvı ile 70 litre sahte içki ele geçirildi.
Etiketler : mersin,sahte içki,haberler,
546425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546425.aspx
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