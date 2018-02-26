Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde N.D. adlı şüphelinin evinde ve deposunda arama yaptı. Yapılan aramada, 'boğma' olarak bilinen bin 650 litre sahte içki üretimi için mayaya yatırılmış sıvı ile 70 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.