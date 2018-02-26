Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük taşımacılığı yapan Gürcistan plakalı tır, 22 Şubat Perşembe akşamı 19 Mayıs Sanayi Sitesi’ne gelerek dorsesini park etti. Bugün tırıyla birlikte dorseyi almak için sanayiye giden tır sürücüsü, dorsenin yerinden olmadığını fark edince durumu hemen polislere bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, BA 422 L plakalı tır dorsesini bulmak için çalışma başlattı.