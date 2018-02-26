Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük taşımacılığı yapan Gürcistan plakalı tır, 22 Şubat Perşembe akşamı 19 Mayıs Sanayi Sitesi’ne gelerek dorsesini park etti. Bugün tırıyla birlikte dorseyi almak için sanayiye giden tır sürücüsü, dorsenin yerinden olmadığını fark edince durumu hemen polislere bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, BA 422 L plakalı tır dorsesini bulmak için çalışma başlattı.
Tırın dorsesini çaldılar
26.02.2018 - 10:43 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da park halindeki tırın dorsesi çalındı.
Etiketler : tır,dorse,samsun,hırsız,haberler,
546454 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546454.aspx
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