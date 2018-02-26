Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl’ün her yıl en fazla kar yağışının olduğu Karlıova ilçesinde, vatandaşlar güne karla uyandı. Geçtiğimiz hafta sonu yazdan kalma günleri aratmayan ilçede, belediye bahar temizliği dahi yapmıştı. Yeni güne karla uyanan esnaf, iş yerlerinin önlerini temizlerken, her zaman ki gibi karın tadını yine çocuklar çıkardı.

Güneşli bir hafta sonu geçirdiklerini belirten yöre sakinlerinden Ali Rıza Özmen, “Güneşli havanın tadını çıkardık. Sabah güne karla uyandık. Keşke her gün bu şekilde kar yağışı olsa ancak eski kış ayları yok artık” dedi.

İlçe sakinlerinden Murat Kaya ise "Bir süredir kar yağışına hasret kaldık. Gönül isterdi ki biraz daha kar yağışı olsun. Mevsimlerin değişimi her yönden bizi etkilemeye başladı” diye konuştu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri de, kar yağışı nedeniyle hiçbir köy yolunun kapalı olmadığını ve her türlü olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin hazır halde bekletildiğini aktardı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bölgenin yağışlı havanın etkisine girdiğini bildirdi.