Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Van’dan İstanbul’a gittiği belirlenen araç, savcılık kararı ile müdürlük bahçesine çekilerek detaylı şekilde arandı. Aramada, toplam 113 pakette 58 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.N. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.