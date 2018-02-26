Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe teşebbüsüne ilişkin davada yargılanan 8 sanıktan 3'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski binbaşı Türker Şahin, eski yüzbaşı Kaya Akarpa, eski üsteğmen Salim Arabacı ve 5 uzman çavuş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Şahin, Akarpa ve Arabacı'yı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.
Ağrı'daki FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
26.02.2018 - 10:55 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin davada yargılanan 8 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : ağrı,fetö,haberler,
546469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/546469.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER