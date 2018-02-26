Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe teşebbüsüne ilişkin davada yargılanan 8 sanıktan 3'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski binbaşı Türker Şahin, eski yüzbaşı Kaya Akarpa, eski üsteğmen Salim Arabacı ve 5 uzman çavuş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Şahin, Akarpa ve Arabacı'yı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.