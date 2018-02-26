Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. Meryem K.'ye ait 01 EFF 72 plakalı otomobil 23 Şubat günü çalındı. Bunun üzerine Meryem K. hemen polise giderek şikayette bulundu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine yaptığı çalışmada otomobilin bazı parçalarının sökülüp alındıktan sonra tarla içinde yakıldığını tespit etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu olayı Volkan G. ve Kerem U.'nun gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlılar, evlerine yapılan baskın sonucu yakalandı. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmezken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Kerem U. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Volkan G.'nin ise "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından" adli kontrol şartı ve 30 bin lira güvence bedeli ile serbest bırakılmasına karar verildi.