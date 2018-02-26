Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mahrem sorumlularının ankesörlü telefon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile irtibat kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerin sorgu işlemleri sürüyor. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada savcılıkça sorguları yapılan şüpheliler, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 15 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına karar verirken, iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 42’ye, adli kontrol ile bırakılanların sayısı ise 6’ya yükseldi. Bu arada adli kontrol ile bırakılan şüphelilerin, itirafçı olduğu öğrenildi. Aynı zamanda yürütülen bu soruşturma kapsamında 106’sı muvazzaf, 10’u emekli, 44’ü ihraç edilen asker olmak üzere 170 asker hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Düzenlenen operasyonlarda 122 şüpheli daha gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 48 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.