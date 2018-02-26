Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Nurettin Doğan Caddesi 914 Nolu Cadde üzerinde bulunan binanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta oturanlar evlerini su basınca üst katta yalnız yaşayan Rus uyruklu Türk vatandaşı 48 yaşındaki Alena Topaloğlu’na ulaşmak istedi. Kapıyı çalıp, telefonla da kendisine ulaşılamayan komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin binanın balkonuna merdiven uzatması ile eve girerken, yapılan incelemede Alena Topaloğlu yatağında ölü olarak bulundu. Polis, olay yerinde kan izlerine rastlarken, Topaloğlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Topaloğlu’nun muhtemelen 4-5 gün önce öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.