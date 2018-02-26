Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya- Kumluca karayolunun 20. kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Çok sayıda araç sürücüsü, yolun kapandığını görünce dönmek zorunda kaldı.

Yazır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yolun çöktüğünü söyledi.

Çökme nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını ifade eden Acar, yapım çalışmaları sırasında işçilerin çalıştığını ancak ölü ya da yaralı olmadığını kaydetti. Acar, Kumluca'nın yerlisi olduğunu, daha önce de yolda çökmelerin yaşandığını belirtti.