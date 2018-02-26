Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de Eski Foça ile Yeni Foça arasında bulunan Aslan Burnu mevkiinde dalış kıyafetli ceset kıyıya vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, üzerinden talihsiz adamın kimliğini belirmeye çalışıyor. Dün akşam 22.00 sıralarında profesyonel yüzücü ve dalgıç olduğu belirtilen 3 kişinin içinde bulunduğu zodyak botun devrilmesi sonucu 2 kişi yüzerek karaya çıkmış, 1 kişide kaybolmuştu. Ekipler, bulunan cesedin kaybolan dalgıca ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.