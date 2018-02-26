Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda satışa hazır kağıda sarılı vaziyette 15 adet 69,44 gram uyuşturucu madde ile şeffaf poşet içerisinde 28,02 gram olmak üzere toplamda 97,46 gram uyuşturucu ile 1 adet kurusıkı tabanca 2 adet şarjör ile 100 adet kurusıkı mermisi, 1 adet satır, 1 adet muşta, 2 adet bıçak yakalandı. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs gözaltına alınarak Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı!
26.02.2018 - 15:23 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 97,46 gram uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve birçok kesici alet ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs ise gözaltına alındı.
Etiketler : sakarya,uyuşturucu,haberler,
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