Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda satışa hazır kağıda sarılı vaziyette 15 adet 69,44 gram uyuşturucu madde ile şeffaf poşet içerisinde 28,02 gram olmak üzere toplamda 97,46 gram uyuşturucu ile 1 adet kurusıkı tabanca 2 adet şarjör ile 100 adet kurusıkı mermisi, 1 adet satır, 1 adet muşta, 2 adet bıçak yakalandı. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs gözaltına alınarak Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.